Lorenzo muore al suo ultimo giorno di stage, c’erano anche i genitori: “Non lo vedremo mai più”

Una drammatica morte per Lorenzo Parelli, un giovane vittima a 18 anni di un incidente sul lavoro proprio all’ultimo giorno di stage presso un’azienda metalmeccanica.

Lorenzo, che frequentava l’Istituto superiore Bearzi di Udine, aveva partecipato al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. Al suo ultimo giorno i stage una putrella gli è caduta addosso schiacciandolo e facendolo morire sul copro

I soccorsi sono subito giunti, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Anche i genitori presenti sul luogo della disgrazia. Non vedranno mai più il figlio. La zona della tragedia è stata messa sotto sequestro per cercare di stabilire eventuali responsabilità.