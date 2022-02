0 Facebook Casavatore, aggredito Luca Abete: calci e spintoni per l’inviato di ‘Striscia la notizia’ Aggredito Luca Abete. Il giornalista è stato malmenato con minacce e insulti al seguito da una persona che venderebbe pezzi di auto sequestrate Spettacolo 14 Febbraio 2022 20:37 Di redazione 1'

Ancora un’aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano (località dell’area Nord in provincia di Napoli), mentre l’inviato di Striscia la notizia stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero.

Aggredito Luca Abete

La situazione – si legge in una nota della trasmissione – si è surriscaldata quando Abete si è palesato per chiedere spiegazioni al venditore, che prima si è rifugiato in casa, poi ha scatenato una “caccia all’inviato” in compagnia della madre.

Aggredito Luca Abete: il post su Facebook

Calci e spintoni, accompagnati da insulti e minacce, che hanno procurato ad Abete cinque giorni di prognosi, oltre al danneggiamento dell’attrezzatura. Le immagini saranno trasmesse nella puntata di Striscia la notizia di stasera.”Ecco un’anticipazione del servizio di stasera. Ammirate il cordiale dialogo tra me e i protagonisti di una delle truffe del momento. Qui si vede la ginocchiata in petto, il resto lo vedrete in onda!”