Spari a Fuorigrotta in via Caio Duilio dove fu colpito il boss Troncone. L'allarme scattato sui social. In un gruppo Facebook le foto della folla e dell'intervento delle forze dell'ordine. 11 Febbraio 2022 21:46

È accaduto tutto dopo le 19. I colpi d’arma da fuoco, un uomo a terra e poi il caos. La folla di persone che si è radunata sul posto insieme alla polizia e il traffico paralizzato dai curiosi fermi all’interno delle proprie automobili.

Spari a Fuorigrotta

Siamo a Fuorigrotta, in via Caio Duilio. Una zona nota alle cronache per la faida che ha visto protagonista il clan Troncone il cui boss, Vitale Troncone è in ospedale dopo essere rimasto vittima di un agguato.

Spari a Fuorigrotta: l’allarme

Nel gruppo Facebook, Fuorigrotta Nexting, un utente ha pubblicato delle foto che hanno mostrato la scena descritta all’inizio dell’articolo. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’intera vicenda.