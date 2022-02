0 Facebook Dolore a Caserta per la morte di Christian Imparato, portato via da un male fulminante a soli 25 anni Cronaca 11 Febbraio 2022 18:18 Di redazione 1'

Un’altra vita spezzata troppo presto, un giovane scomparso per un tragico destino che purtroppo non gli ha lasciato scampo, una notizia che sconvolge la comunità di Caserta. Si chiamava Christian Imparato e un brutto male se l’è portato via a soli 25 anni.

Lacrime a Caserta per Christian Imparato

Agente di Polizia Penitenziaria viveva in Veneto per lavoro. Pochi mesi fa dopo un iniziale malessere aveva scoperto di avere una brutta forma di leucemia. Una malattia fulminante che in poco tempo l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Nonostante la tenacia e la forza con cui aveva affrontato questa terribile diagnosi, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Nelle ultime settimane le sue condizioni si erano aggravate, Christian è morto all’ospedale di Padova circondato dall’affetto dei suoi cari. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità, impossibile accettare una morte così prematura. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 25enne.