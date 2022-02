0 Facebook La lite e gli spari fuori il bar dove fu colpito il boss Troncone, cosa è accaduto a Fuorigrotta Lite e spari a Fuorigrotta. Sarebbe stata una lite la causa della sparatoria avvenuta nel quartiere occidentale di Napoli Cronaca 11 Febbraio 2022 22:09 Di redazione 1'

Sarebbe stata una lite la causa degli spari sentiti in via Caio Duilio, quartiere Fuorigrotta. La zona occidentale della città di Napoli è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine. È infatti in corso una faida di camorra.

Lite e spari a Fuorigrotta

Tempo fa, proprio in quel posto, fu ferito gravemente Vitale Troncone boss dell’omonimo sodalizio. Eppure quello che è accaduto dopo le 19 e che ha allarmato i residenti, non sarebbe successo per motivi legati alla criminalità organizzata.

Lite e spari a Fuorigrotta

I fatti sono stati annunciati sui social. Un utente del gruppo Facebook ‘Fuorigrotta Nexting‘ ha pubblicato delle fotografie che hanno mostrato la scena: folla in strada e agenti della polizia che procedevano con i dovuti accertamenti.