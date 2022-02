0 Facebook Dramma al Santobono di Napoli, Gaia muore a 9 anni: ricoverata per un blocco intestinale Cronaca 10 Febbraio 2022 22:13 Di redazione 1'

Un terribile dramma è avvenuto al Santobono di Napoli dove Gaia, una bimba di 9 anni, è morta dopo il ricovero in ospedale.

La piccola, portata presso il nosocomio napoletano per un blocco intestinale, era stata in coma farmacologico per qualche giorno finché ieri è deceduta dopo una morte cerebrale.

La piccolina lascia i genitori e due sorelle più piccole, come riporta Casertace, molto noti a Lauro e Corigliano, nel Casertano. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto che si stanno susseguendo sui social per i genitori della bambina.