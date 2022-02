0 Facebook Tragedia in strada, Marcello si schianta con lo scooter contro un’auto e muore: aveva 22 anni Cronaca 12 Febbraio 2022 08:25 Di redazione 1'

Dolore e sgomento a Scafati, in provincia di Salerno, dove nella notte è morto Marcello Panariello. Il ragazzo era in sella allo scooter quando è stato sbalzato in aria. Si trovava in via Lo Porto quando ha impattato contro la vettura in maniera fatale.

Tragedia a Scafati: Marcello Panariello muore a 22 anni in scooter

I soccorritori del 118 sono giunti sul posto ma purtroppo per il ragazzo, 22 anni, non c’era nulla da fare. Come riporta Branditalia.it, Marcello era molto conosciuto a Scafarsi e oggi è un giorno di dolore per tutti. Gli amici e i conoscenti lo hanno ricordato sui social con tantissimi messaggi di cordoglio.

Il sindaco Cristoforo Salvati ha scritto: “Scafati è stata travolta dal dolore. La giovane vita di Marcello è stata spezzata a soli 22 anni da un incidente stradale. Alla famiglia le più sentite condoglianze. RIP Marcello”.