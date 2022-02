0 Facebook La figlia di Guendalina Tavassi: “Voglio Rita De Crescenzo alla festa di compleanno”, la mamma si indigna Spettacolo 11 Febbraio 2022 12:47 Di redazione 2'

Una richiesta anomala quella di Rita De Crescenzo a Guendalina Tavassi. La ragazza ha chiesto alla mamma di avere Rita De Crescenzo alla festa di compleanno. L’influencer di Tik Tok è ormai nota per i suoi brani diventati delle vere e proprie hit sul social cinese. Un personaggio non certo di spessore culturale e nemmeno di talento artistico. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha così deciso di pubblicare la chat con la richiesta su Tik Tok mostrando la sua indignazione.

Guendalina Tavassi e Rita De Crescenzo: la richiesta della figlia Gaia

In particolare stiamo parlando di Gaia, figlia che Guendalina ebbe da piccola e che oggi è quasi adolescente. La Tavassi infatti nel 2013 si è sposata con Umberto D’Aponte e ha avito due bambini: Chloe e Salvatore. Precedentemente aveva avuto Gaia. Proprio quest’ultima tempo fa raccontò un episodio non proprio glorioso riguardante la mamma. Mentre Guendalina era in vacanza a Tenerife con l’ex e i bambini, la ragazza scrisse un post taggando anche Barbara D’Urso:

“Perché non chiedi a Guendalina dov’è sua figlia mentre lei è a Tenerife? […] Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sappiate nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna […] Sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla”.

A quanto apre i rapporti oggi si sarebbero appianati visto che le due stanno progettando insieme la festa dei 18 anni. Ci sarà Rita De Crescenzo? Intanto pare che anche i due più piccoli ne siano fan infatti la Tavassi ha pubblicato su Tik Tok altri video in cui i due bambini ballavano sulle note di “Te vulisse fa na gar e ball”.