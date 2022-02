0 Facebook Incidente mortale nel Salernitano, poliziotto 35enne perde la vita È morto Michele Avella. Aveva 35 anni. Il giovane è rimasto vittima di un incidente mortale in provincia di Salerno, tra Cava e Nocera Cronaca 11 Febbraio 2022 13:05 Di redazione 1'

Uno scontro frontale dal violento impatto che non gli ha dato scampo. Percorreva in sella alla sua motocicletta quando per motivi ancora da accertare si è schiantato contro una vettura proveniente dal senso di marcia opposto.

È morto Michele Avella

Così è deceduto il giovane poliziotto Michele Avella. Aveva solo 35 anni. Il giovane ha perso la vita mentre percorreva la strada che collega Cava dè Tirreni a Nocera Superiore, in provincia di Salerno.

È morto Michele Avella: i rilievi

Sul posto sono giunti i soccorsi ma purtroppo i sanitari del 118 hanno potuto fare ben poco. Sul luogo del sinistro sono arrivati anche i carabinieri. I militari hanno avviato i dovuti accertamenti e rilievi del caso.