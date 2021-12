0 Facebook Rita De Crescenzo svela: “Mio marito tiene la ‘commara’. Sapete cos’ho fatto quando l’ho scoperto?” Spettacolo 21 Dicembre 2021 12:09 Di redazione 1'

Rita De Crescenzo festeggia il Natale e fa una rivelazione eclatante. La nota tiktoker ha confessato che il marito ha un amante, o come dice lei “la commara”. La donna non ha preso bene la situazione e ha voluto condividere la notizia con tutti i suoi follower.

La nota tik toker ha scoperto il tradimento del marito in due modi. Dice di aver assoldato un detective per scoprire se l’uomo vedesse un’altra donna e per avere una super prova ha fatto una video chiamata. Il marito non le ha risposto subito e non le ha mostrato con chi fosse e dove fosse.

Cosa ha deciso la Rita in versione natalizia? “Gli faccio le valigie e lo mando via. Questa volta non me ne vado io”. Questa in ultima analisi la soluzione dell’influencer al problema!