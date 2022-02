0 Facebook Michelle Hunziker a Verissimo: “Lasciarsi è una grande sofferenza”. Poi su Eros: “Non avrei pensato accettasse” Spettacolo 11 Febbraio 2022 18:01 Di redazione 2'

Michelle Hunziker sarà una delle ospiti della prossima puntata di Verissimo. La show girl racconterà all’amica Silvia Toffanin il duro periodo passato a causa della separazione da Tommaso Trussardi e il desiderio di ripartire.

Michelle Hunziker parla di Tommaso Trussardi

Proprio parlando della fine della relazione con Trussardi dopo 10 anni, ha detto: “Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. La conduttrice le ha domandato se avendo già affrontato lei una separazione questa volta sia stata più facile. Michelle, sebbene abbia spiegato che oggi ha una maggiore consapevolezza, è stata comunque dura: “Lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza“.

Michelle Hunziker in tv con Eros Ramazzotti

La bella show girl ha tagliato i capelli, un gesto che segna per lei una vera e propria rinascita: “Ho voluto tagliare i capelli per trovare la forza dentro di me”. Archiviata la separazione la Hunziker ha parlato del suo nuovo programma Michelle Impossibile, dove tra gli ospiti ci sarà anche Eros Ramazzotti: “Ci sarà anche Eros Ramazzotti. Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”. Dunque rivedremo i due ex assieme in televisione, una cosa che la stessa Hunziker non si sarebbe mai immaginata.