Belen Rodriguez e il dolce segreto su Santiago: “Mi fa sempre delle piccole scenate, non vuole lasciarmi andare”

Belen Rodriguez ha lanciato un messaggio su quel che è realmente importante per lei e l’ha fatto iniziando la puntata de Le Iene parlando del figlio, Santiago.“Qualche giorno fa mentre uscivo di casa per venire in questo studio Santiago mi fa sempre delle piccole scenate.(…) ‘Mamma, ma dove vai?’, ‘A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato’, (…) ‘Il tuo sogno, mamma?’, ‘Sì, proprio il mio sogno, amore’“.

Una scena come ogni figlio con la mamma. Non vuole che vada via a lavorare Santiago come ogni bimbo. Eppure il piccolo si sente soddisfatto del traguardo raggiunto dalla mamma.

Proprio Le Iene è il sogno di Belen che oggi può finalmente realizzare: “Ho sempre sognato di essere come loro.(…) Essere una Iena significa stare dalla parte del più debole, di chi ha bisogno di aiuto e non sa come chiederlo. (…) È qualcosa che va oltre lo spettacolo”. “Una grande famiglia, la mia nuova famiglia”. Insomma anche l’argentina e il figlio vivono grandi sogno e scene di mamme e figlio come tutte le donne del mondo.