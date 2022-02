0 Facebook Terremoto a Pozzuoli, registrato sciame sismico: 7 scosse avvertite dai residenti Cronaca 10 Febbraio 2022 10:46 Di redazione 1'

Un nuovo sciame sismico ha interessato la zona flegrea, a Pozzuoli, a Napoli. Ben 7 scosse sono state avvertite dai residenti della zona di Agnano, Bagnoli, Pozzuoli: tutte limitrofe ai campi flegrei.

Terremoto a Pozzuoli: sciame sismico con 7 eventi

Si tratta di uno sciame sismico dovuto ai fenomeni del bradisismo. Dallo scorso pomeriggio di mercoledì 9 febbraio, dalle 18,36, si sono evidenziati diversi movimenti tellurici come informa l’Osservatorio Vesuviano con una informativa trasmessa all’Amministrazione comunale di Pozzuoli (Napoli).

Gli eventi registrati in totale sono sette: i tre più evidenti sono stati localizzati nel Golfo di Pozzuoli e si aggirano attorno a una magnitudo di 2 gradi, ma sono stati avvertiti dai residenti perché avvenuti in superficie. Inoltre tutti gli eventi sono stati accompagnati da boati. L’Amministrazione comunale insieme con la Protezione Civile del Comune sta seguendo l’evolversi della sequenza sismica in atto.