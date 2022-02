0 Facebook Casoria piange Anna Oestrele, l’addio del compagno: “Buon viaggio amore mio” Cronaca 10 Febbraio 2022 13:08 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la comunità di Casoria, è morta Anna Oestrele. A dare la triste notizia sui social è stato il compagno Francesco, condividendo un’immagine della donna e un messaggio d’addio.

Dolore a Casoria per la scomparsa di Anna Oestrele

Anna soffriva da tempo contro un brutto male che purtroppo non è riuscita a sconfiggere. Nonostante la tenacia e la forza con la quale ha affrontato questa dura battaglia, purtroppo il nemico del secolo ha avuto la meglio. La notizia ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano la donna, che tutti ricordano con un grande affetto.

Il compagno ha voluto salutarla con parole d’amore e dolore: “Questo è il post che mai e poi avrei voluto pubblicare. Purtroppo mia Anna ha smesso di soffrire. Adesso è tra le braccia di Dio. Grazie a tutti gli amici che in questi giorni mi sono stati vicini. Buon viaggio amore mio. Riposa in pace. Un giorno ti raggiungerò. Mi mancherai”. Il post ha ricevuto subito moltissimi commenti da parte di chi ha voluto esprimere all’uomo tutto il proprio cordoglio.

Ma sono tantissimi i messaggi di dolore per la scomparsa di Anna che stanno circolando in queste ore nei gruppi social legati al territorio: “L’ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE ARTISTI E MERCANTI DEL CONTE RUGGERO è vicina nel dolore al caro amico Francesco Gemito per la perdita della cara moglie. Anna, riposa in pace”, queste e tante altre le parole in ricordo della donna.