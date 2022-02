0 Facebook Belen Rodriguez e il retroscena a Le Iene, svelato il collegamento con Maria: “Non ho più bisogno di te” Spettacolo 10 Febbraio 2022 11:58 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha debuttato mercoledì 9 febbraio alla conduzione de Le Iene insieme a Teo Mammuccari. L’argentina ovviamente eè stata molto critica per il ruolo che ha assunto come conduttrice di un programma giornalistico e quindi per molti non adatto a lei. Possiamo dire che è stata la stessa Belen a svelare perché merita quel ruolo.

Belen Rodriguez e il retroscena a Le Iene

Un retroscena ha colpito maggiormente l’attenzione dei telespettatori. La voce fuori campo che ha annunciato l’ingresso dell’argentina in tv non ha presentato Belen Rodriguez, ma “Maria Belen”. Come mai? Questo è il vero nome della showgirl. Lei infatti si chiama Maria Belen Rodriguez Cozzani. Ha due nomi e due cognomi, quello della mamma e quello del papà.

In un’intervista al Corriere della Sera Belen ha raccontato l’aneddoto che ha condotto alla scelta del nome. Davide Parenti, ideatore e autore de Le Iene, ha scelto di chiamarla così per la nuova edizione della trasmissione. “Quando ho incontrato Davide mi ha detto: “Non ho bisogno di Belen ma di Maria. Vorrei tu parlassi come fossi con un’amica”, ha dichiarato la Rodriguez. Insomma l’autore ha voluto la persone e non il personaggio.