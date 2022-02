0 Facebook Meteo per San Valentino: arrivano freddo, piogge e neve con il ciclone di San Valentino Meteo 10 Febbraio 2022 12:09 Di redazione 1'

Brutte notizie per il meteo previsto per il giorno di San Valentino. E’ in arrivo un’ondata di maltempo che riguarda la nostra penisola. Si attenendo pioggia, neve e il ritorno delle temperature basse.

Meteo ciclone di San Valentino

Il maltempo sta per tornare protagonista con il ciclone di San Valentino: la prima importante perturbazione atlantica del 2022. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, correnti fredde di matrice artica sono in arrivo da Francia e Germania dove sono attese piogge e soprattutto nevicate fino a bassa quota.

Il calo delle temperature e del maltempo interesserà nei prossimo giorni il Nord e il Centro dell’Italia. A Sud invece sono previsti peggioramenti a partire dalla giornata di domenica 13 febbraio.