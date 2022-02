0 Facebook San Valentino alla Sonrisa, l’appuntamento speciale nel Castello delle Cerimonie Eventi 9 Febbraio 2022 16:17 Di redazione 2'

La Sonrisa si prepara a celebrare il San Valentino. Il Castello delle Cerimonie è da sempre molto attento alle tradizioni e per la giornata degli innamorati non poteva che organizzare un evento speciale.

Serata di San Valentino alla Sonrisa

Donna Imma e don Matteo invitano chi lo desidera a trascorrere la serata di San Valentino alla Sonrisa, per l’occasione il ristorante prevede un menu speciale extra lusso con tante prelibatezze. L’invito è stato pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Hotel La Sonrisa e pare che ci siano ancora tavoli disponibili. L’appuntamento per la festa degli innamorati nel luogo per eccellenza dove si celebra l’amore.

Il menù della cena di San Valentino alla Sonrisa

Il menu prevede un antipasto a base di pesce: polpette di salmone su vellutata di zucca con cannella e peperoncino, calamaro a bassa temperatura con insalata di carciofi al lime, salmone marinato a secco e riduzione di lamponi rossi e gambero mandorlato sul letto di spinaci. Per il primo, invece, c’è un risotto agli agrumi con tartare di gambero rosso di Mazara. Per secondo rombo su letto di patate, riduzione al porto e quenelle di sedano rapa. Un predessert e una torta millefoglie scomposta con creme chantilly e frutti di bosco. Come bevande, si potrà scegliere tra la selezione di vini La Sonrisa.

Nell’annuncio non è specificato il prezzo a coppia, l’amministrazione invita a contattare un numero telefonico per avere maggiori informazioni e prenotare.

L’invito per trascorrere un San Valentino alla Sonrisa