0 Facebook Uccidono il carabiniere napoletano, le intercettazioni: “Da sciogliere nell’acido, fare la fine di Stefano Cucchi” Cronaca 9 Febbraio 2022 16:31 Di redazione 1'

Stanno creando polemica le intercettazioni dei carabinieri sull’omicidio di Mario Cerciello Rega. Il vicebrigadiere, di Somma Vesuviana di Napoli, per il cui omicidio sono accusati Gabriele Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder. I due americani sono stati condannati all’ergastolo in primo grado.

Intercettazioni Cerciello Rega, su Gabriele Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder

Coinvolto nel processo il carabiniere Fabio Manganaro. Fu colui che bendò Hjorth. In alcune chat dei carabinieri, intercettate e depositate al processo in questione, emergono frasi da brividi nei confronti dei due americani: “Squagliateli nell’acido”; “Fategli fare la fine di Cucchi”.

Come scrive il Corriere della Sera, nelle chat sono emerse frasi che i colleghi militari si scambiavano circa l’arresto dei due americani. Parole forti come: “Ammazzateli di botte” e “Non mi venite a dire arrestiamoli e basta. Devono prendere le mazzate. Bisogna chiuderli in una stanza e ammazzarli davvero“.