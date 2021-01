0 Facebook Riapre La Sonrisa, serata speciale per San Valentino al Castello delle Cerimonie Eventi 25 Gennaio 2021 14:10 Di redazione 1'

La Sonrisa è pronta a riaprire per regalare ai suoi ospiti una romantica serata di San Valentino. Il noto Castello delle Cerimonie sta subendo, come tutte le strutture ricettive e dove si organizzano ricevimenti, un’importante perdita. Tempo fa donna Imma aveva spiegato che avevano ricevuto moltissime cancellazioni.

Cena di San Valentino a la Sonrisa

La crisi dovuta alla pandemia non ha risparmiato La Sonrisa. Il castello, però, riaprirà il prossimo 13 febbraio per una serata romantica in occasione di San Valentino. Prenotando una stanza, si avrà la possibilità di godersi la cena in una location da sogno.

La formula è proprio quella del pernottamento con la possibilità di cenare. I ristoranti dovrebbero chiudere, secondo quanto previsto dal Dpcm, alle ore 18. Ma negli alberghi, soltanto per i clienti, c’è la possibilità di cenare anche dopo le 18. Per questo motivo molte strutture ricettive si sono organizzate per offrire questo tipo di pacchetto e cercare così di riprendere un po’ alla volta l’attività.

