Muore giovane papà sull'A30, Michele Casillo lascia 3 figli piccoli Cronaca 9 Febbraio 2022

Dolore e sgomento a San Giuseppe Vesuviano per la morte di Michele Casillo, 37 anni, vittima del drammatico incidente avvenuto sull’A30 nei pressi di Palma Campania.

Secondo una prima ricostruzione del drammatico schianto, l’uomo sarebbe finito con la sua auto sotto un tir. Subito sul posto è giunta la Polizia Stradale di Caserta Nord che ha allertato i soccorsi del 118, ma non c’è stato nulla da fare per Michele.

Giovane papà di tre figli, Michele faceva il barbiere ed era molto apprezzato e stimato nel suo paese. Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla pagina social dell’uomo. Tra questi il collega e amico Claudio che scrive: “Oggi dovevamo sta insieme perche ieri come mio solito fare t ho appeso , tutt entusiasti per preparare al meglio il taglio per il matrimonio. Non me lo perdonerò mai se solo avessi saputo che ieri era l ultima volta che ti vedevo ! Da oggi i Casilli non sarà piu quel “paese” che tanti conoscono, perche passare li e saper che non c’è piu Michelon o barbier sarà uno strazio infinito…Non ti dimenticherò mai Veglia su tutti noi , e in primis a quei 3 angioletti che me ne parlavi sempre”. E poi i vicini e le persone che l’hanno conosciuto e parlano del suo grande cuore e dei gesti generosi che era solito fare.