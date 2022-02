0 Facebook Orta d’Atella piange Zakia, deceduta a soli 43 anni: “La tua forza sarà insegnamento di vita” Cronaca 8 Febbraio 2022 16:09 Di redazione 1'

Dolore a Orta d’Atella per la scomparsa di una giovane donna. Un’altra vita spezzata troppo presto, si è spenta Zakia El Ouarrak, aveva 43 anni. Da tempo combatteva contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Orta d’Atella piange Zaika

Originaria del Marocco, viveva da anni nel comune del Casertano, dove aveva messo su famiglia e dove era molto attiva per la lotta all’integrazione. Nonostante la tenacia e la forza con la quale ha combattuto, purtroppo non è riuscita a vincere la battaglia più dura.

La notizia della morte di Zakia ha gettato nello sconforto tutte le persone che conoscevano la 43enne. Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane donna deceduta troppo presto: “Un giorno sei entrata nelle nostre vite, un uragano, la leonessa dal cuore buono. La tua forza sarà per sempre insegnamento di vita. Ti ricorderemo così.. “, “Sei stata una grande Guerriera. Ciao dolce Zakia El Ouarrak vivrai per sempre nei nostri cuori”, queste e tante altre le parole di dolore per Zaika.