Incidente mortale nel Napoletano, addio a Mariano: spezzata un'altra giovane vita Cronaca 24 Luglio 2020

Una tragedia ha sconvolto l’area Nord di Napoli. Un’altra giovane vita è stata spezzata dalla strada. Un ragazzo di Melito è deceduto in seguito a un incidente stradale. Si chiamava Mariano Saggese. La triste notizia è stata riportata da Internapoli.

Il 21enne era a bordo della propria motocicletta quando è stato vittima di uno schianto molto violento. Lo scontro tra il motociclo e un’automobile è avvenuto sulla circumvallazione tra Arzano e Casavatore.

Ancora incerta la dinamica del sinistro. Purtroppo per Mariano non c’è stato nulla da fare. Grave e ricoverato in ospedale l’amico che era con lui. Sconvolta l’intera comunità di Melito che si è stretta tutta intorno alla famiglia Saggese.