Belen Rodriguez parla del figlio Santiago e spiega che bambino è Spettacolo 8 Febbraio 2022

Belen Rodriguez si sente oggi una madre molto più responsabile rispetto a otto anni fa, quando ha avuto il piccolo Santiago. La show girl argentina si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato di come è cambiata nel tempo e di quanta consapevolezza ha acquisito negli anni, anche come genitore.

Belen Rodriguez parla del figlio Santiago

Oggi la show girl si definisce una donna serena, una madre attenta e premurosa. Rispetto al rapporto tra Santiago e Luna Marì, la piccola di sei mesi avuta da Antonino Spinalbese, ha detto che il bambino è molto dolce con la sorellina.

“È vero, è un bambino che ha una spiccata sensibilità. Ho scelto per lui una scuola internazionale perché vorrei crescesse con una mente aperta, confrontandosi con compagni di diversi Paesi, rispettando tutte le diverse culture. Perché essere provinciali non vuol dire essere nati in un paese della provincia, significa non voler guardare il mondo a 360 gradi”, questo il racconto di mamma Belen. Orgogliosa del figlio, ha le idee chiare su come vuole che cresca e le esperienze che faccia.