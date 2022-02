0 Facebook Maiori piange Antonio Pisani, padre di famiglia morto a 39 anni: “Ci hai arricchito con la tua esistenza” Cronaca 8 Febbraio 2022 20:41 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Maiori, un’altra vita spezzata troppo presto. Si è spento Antonio Pisani, giovane padre di 39 anni benvoluto da tutto il comune nel Salernitano. L’uomo lottava da tempo contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Lascia due bambine, la compagna, i genitori e tutte le persone che gli volevano bene. La notizia della scomparsa di Antonio Pisani è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. Tutti lo ricordano come un padre amorevole e un marito presente, un grande lavoratore.

I messaggi di dolore per Antonio Pisani

Tanti i messaggi di cordoglio in suo ricordo: “I sorrisi che ci hai lasciato oggi fanno un grande rumore, uomo eccezionale, cuore buono, onesto e generoso. Ciao Antonio, amico nostro, ti porteremo dentro per sempre. Vivrai nella donna della tua vita, donna forte e fantastica, nelle tue splendide figlie e in tutti noi che hai arricchito con la tua semplice esistenza. R.I.p amico mio”, “Oggi Antonio Pisani non è più con noi. Piango come un bambino. A 15 anni come compagno di banco hai sempre difeso i più deboli e mai bullizzato nessuno. Sei un esempio della goliardia, charme, educazione, che contraddistingue tutto il meridione. Persone come te rendono il nostro territorio speciale, perché Antonio Pisani è più che una persona speciale. Un giorno ci rivedremo e ti racconterò tante cose che avrei voluto raccontarti. Devo smetterla di piangere perché oggi ho un appuntamento importante qui con polizia e medici. Antonio stammi vicino. Please”, queste e molte altre le parole per il giovane papà che purtroppo ha lasciato la sua famiglia troppo presto.