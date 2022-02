0 Facebook Napoli, neonato morto al Santobono. Il giallo della spazzola: “È stata gettata tra i rifiuti” Neonato morto al Santobono. Il piccolo aveva solo quattro mesi. Da Benevento è stato trasferito a Napoli. Indagati la madre e gli zii Cronaca 5 Febbraio 2022 13:27 Di redazione 2'

La madre e gli zii, che da qualche tempo vivono insieme nella stessa casa, avrebbero raccontato agli inquirenti che il piccolo G. è stato vittima di un gioco tra bambini. Fino al colpo mortale alla testa che si è poi rivelato fatale.

Neonato morto al Santobono

Il neonato di soli quattro mesi è deceduto nei giorni scorsi presso l’ospedale Santobono di Napoli dopo essere stato trasferito da Benevento. Per la vicenda sono indagati proprio la mamma e due zii.

Neonato morto al Santobono: le indagini

L’indagine è coordinata dal magistrato Maria Gabriella Di Lauro e messa in atto dai carabinieri al servizio del Comandante Germano Passafiume. Come riportato da Il Mattino è caccia all’oggetto contundente che avrebbe causato il grave trauma cranico al bimbo.

Neonato morto al Santobono: il ‘giallo’

In attesa dell’esito dell’autopsia è caccia all’arma del delitto. L’oggetto misteriosamente sparito sarebbe una spazzola gettata tra i rifiuti. “La mamma è distrutta dal dolore. Aspettiamo i risultati dell’autopsia ma non nascondo di essere rimasto meravigliato perché ritengo esagerata l’ipotesi dell’omicidio volontario. I miei assistiti hanno ribadito la tesi dell’incidente, del colpo di spazzola da parte di un altro bambino che vive con loro. Spazzola poi buttata perché, come riferito dalla madre, si è rotta.

Neonato morto al Santobono: l’avvocato

Ci affidiamo alla giustizia e alle mani degli esperti che effettueranno e seguiranno l’autopsia. Attendiamo i risultati. L’obiettivo è capire la causa, la dinamica e se ci sono corresponsabilità da parte di terzi. Non ho avuto accesso alle sommarie informazioni, né ho assistito agli interrogatori perché effettuati a persone informate sui fatti. Mi sono affidato al narrato dei miei assistiti, ritengo che non ci sia stato dolo. Ma adesso attendiamo i risultati dell’autopsia e il corso delle indagini“, ha dichiarato l’avvocato Antonio Leone.