Gigi D’Alessio fa un regalo bellissimo ai fan per il giorno di San Valentino: “Ve lo dico, da oggi”

Gigi D’Alessio decide di fare un bellissimo regalo a tutti i fan pochi giorni prima di san Valentino. Il cantante napoletano è diventato papà per la quinta volta. E’ nato Francesco D’Alessio, il figlio che ha avuto con la nuova compagna: Denise Esposito.

L’artista ha messo in vendita cuscini con le frasi d’amore più importanti dei suoi brani e sono disponibili sullo shop, da ordinare entro il 5 febbraio.

Un’idea alquanto strana in realtà. Chi sa i fan come l’accoglieranno? Intanto il cantautore partenopeo è ritornato nella sua casa a Napoli insieme alla compagna e al figlio. Pronti tutti e tre per costruire una nova famigli all’insegna dell’amore!