Lieve malore per Mahmood prima dell’esibizione insieme a Blanco sul palco dell’Ariston nella serata delle cover, la quarta del Festival di Sanremo. Il cantante si è sentito poco bene, forse per un colpo di freddo, ma si è subito ripreso e si è mostrato in perfetta forma sul palco.

I due cantanti, in gara insieme, si sono confermati al primo posto della classifica generale del Festival con il brano ‘Brividi‘. Il duo ha portato in scena una splendida canzone di Gino Paoli, ‘Il cielo in una stanza‘.

La serata ha visto protagonista la coppia Jovanotti – Morandi che hanno vinto il premio per la miglior esibizione con un medley di cover: due canzoni di Morandi e due di Jovanotti, facendo impazzire l’Ariston.