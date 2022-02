0 Facebook Gigi D’Alessio torna a casa con Denise e il figlio: le prime immagini con Francesco Spettacolo 4 Febbraio 2022 08:48 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono tornati a casa dopo la nascita del loro primo figlio, Francesco. La 29enne napoletana ha dato alla luce il quinto bimbo del cantante napoletano lo scorso 24 gennaio alla clinica Ruesch di Napoli.

La bellissima avvocatessa e l’artista napoletano hanno lasciato la struttura insieme al piccolino per dirigersi a casa. I due pare abitino a Posillipo, poco vicino l’appartamento dell’ex moglie di Gigi.

Il settimanale Chi ha paparazzato Gigi, Denise e la mamma di lei mentre lasciavano la clinica con il bambino per dirigersi verso casa. Proprio nei giorni scorsi la ragazza aveva pubblicato su Instagram uno scatto sexy con il pancione e la prima dedica al figlio: “Ascolta come mi batte forte il cuore”. La foto ha scatenato i follower e il commento di papà Gigi che scrive: “Due cuori per un cuore”.