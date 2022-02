0 Facebook Fatta e rifatta. Quanto è costato il sorriso da jolly di Ornella Muti. Esagerato Spettacolo 4 Febbraio 2022 12:14 Di Juanuaria Piromallo 3'

Non la risparmia neanche la scelta dello stilista napoletano Francesco Scognamiglio preferito a Giorgio Armani. Intanto i bookmakers hanno già un vincitore. Ma quanto sale dovrà mettersi nelle mutande Iva Zanicchi ( è il suo rito scaramantico) per invertire la sorte.

Sanremo non è Sanremo senza lo spacco che spacca. All’inizio fu quello da capogiro di Belen che ancheggiando fece intravedere la farfallina birichina.

Poi è venuto lo spaccone di Ornella Muti ( soprannominata muta, per il nulla che ha detto quando, in veste di monumento nazionale, è stata pungolata da Amadeus sul suo passato di attrice). Esagerato anche il suo sorriso, potenziato da uno “abbagliante” sbiancamento- “Che ha alterato il suo bel viso e i lineamenti – commenta Annapaola Manfredonia, napoletana, la dottoressa Smile del seguitissimo Reality Show su Real Time. Altro che Real House Wives di Napoli. Direttamente dagli States ha importato la tecnica smagiante dello sbiancamento.

”Faccette troppo spesse e invasive per la Muti. Io le avrei fatte più sottili. Gliene hanno applicate almeno sei, costo tra i 1000/ 1200 euro a faccetta”. Beh, l’età lascia i segni anche sui mostri sacri. La scruta di fatto Il chirurgo plastico estetico Lucio Gagliardi, napoletano, il più amato dalle signore bien, quelle del ritocchino/c’è/ma/non/si/vede.

Un “booster” di botulismo non si nega a nessuno e in ragione dell’età l’attrice ha anche indossato gli occhiali che le davano un’aria da finta/intellettuale “Ma sarebbe stato meglio non indossare vestiti giromanica con spacchi vertiginosi si sarebbero visti meno gambe appesantite (malgrado il collant stringente da 40 danari) e braccia tristemente rilassate -commenta Gagliardi -I suoi trattamenti di superficie sono stati peeling e laser per uniformare la pelle e rimuovere le diacronie. In passato ha trattato ( troppo) zigomi e guance con filler per mascherare l’odiosa piega della marionetta. Ma non è un trattamento recente perché sta cedendo mostrando un accenno di piega al centro dello zigomo e qualche grinza cutanea sparsa qua e là…”

Sanremo è come una corsa di cavalli a briglia sciolta e i bookmakers si danno un gran da fare. I pronostici hanno già un vincitore, Elisa e la sua O forse sei tu. Ex equo, in un testa a testa con Mahmood e Blanco, che in coppia cantano Brividi. Ma questo lo dice anche l’avvocato Ilaria Barbierato, ex giurata di Sanremo, una che azzecca sempre i nomi della cinquina.

No, per l’ex icona pop Iva Zanicchi non c’è nulla da fare, è l’ultima della classifica ( di fatto è al 20esimo posto in quella provvisoria) gli scommettitori la danno uno a 75. Ossia se uno punta un euro, in caso di vittoria ne incassa 75. Ma dovrebbero proprio “azzopparsi” tutti gli altri cavalli in gara.

O chissà quanto sale dovrà mettersi nelle mutande ( è il suo rito scaramantico) per invertire la sorte.

