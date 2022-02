0 Facebook Emma Marrone inseguita dai carabinieri dopo il Festival di Sanremo: “Sono fregata”. Svelato cosa è accaduto Spettacolo 4 Febbraio 2022 11:24 Di redazione 2'

Emma Marrone subito dopo la terza puntata del Festival di Sanremo ha condiviso un video mentre si trova in auto e dietro di lei c’è una gazzella dei carabinieri con le sirene spiegate. La cantante pugliese ha detto ai suoi followers di essere inseguita dai militari.

Emma Marrone inseguita dai carabinieri a Sanremo?

“Raga, l’inseguimento da parte dei carabinieri. Quanto valeva al Fantasanremo? Mi sa che sono fott**a”, queste le parole della cantante. L’anno scorso era accaduto a Orietta Berti e dunque, sembrava fosse possibile che la cantante pugliese fosse inseguita dai carabinieri.

Cosa è accaduto davvero ad Emma Marrone a Sanremo

In realtà però si è trattato solo di uno scherzo, Emma Marrone pare l’abbia fatto per portare punti ai suoi sostenitori a Fantasanremo, gioco ispiratosi a quello analogo sul calcio, che quest’anno è molto in voga. Nella storia successiva l’ex concorrente di Amici ha voluto rincuorare i suoi followers, dicendo di aver avuto una serata meravigliosa, dove si è molto divertita. Attesa questa sera sul palco del Teatro Ariston per la serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover.

Il video di Emma Marrone