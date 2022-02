0 Facebook Mamma e figlio trovati esanimi a terra, lui era senza vita. L’avvelenamento e il suicidio nel giorno del compleanno della donna: “Erano malati” Avvelena la madre e si suicida. L'uomo, in servizio a Bologna, ha perso la vita. La donna è grave in ospedale. Erano entrambi malati Cronaca 4 Febbraio 2022 12:33 Di redazione 1'

Ha avvelenato E.F., sua madre 61enne, poi il figlio Angelo Cambio, agente di polizia 45enne, si è tolto la vita. Entrambi sono stati trovati esanimi in casa, uno di fianco all’altra. La tragedia è accaduta a Bologna in via Procaccini.

Avvelena la madre e si suicida

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la donna sarebbe stata colpita da un mix letale di farmaci. La vittima è in gravi condizioni presso l’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano dove è ricoverata in terapia intensiva.

Avvelena la madre e si suicida: il ritrovamento

Titolare dell’indagine è il magistrato Bruno Fedeli. Vi sono accertamenti in corso per chiarire dinamica e movente dei fatti. L’allarme è stato dato dai vicini. L’episodio ha sconvolto l’intera comunità.