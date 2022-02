0 Facebook Belen Rodriguez e il silenzio ‘anomalo’ sui social dopo la ‘notte con De Martino’ Spettacolo 4 Febbraio 2022 15:32 Di redazione 2'

Che fine ha fatto Belen Rodriguez? Questa è la domanda che si pongono gli oltre 10milioni di followers della bella argentina, abituati a ricevere quotidianamente “sue notizie” attraverso storie e pubblicazioni. Eppure sembra che la show girl da qualche giorno abbia scelto di restare in disparte.

Una cosa che accade dopo la pubblicazione sul settimanale Chi di alcune foto di Belen e Stefano che rientrano a casa di lui di notte dopo essere stati assieme a una festa. Sono settimane che si parla di un ritorno di fiamma tra il ballerino napoletano e la show girl argentina e da parte dei diretti interessati non è arrivata ancora alcuna conferma o smentita. Eppure sono uscite diverse indiscrezioni che riguarderebbero il loro riavvicinamento, oltre che diverso materiale fotografico in cui sono immortalati assieme per strada vicino alla casa dello show man partenopeo. Oltre che un video in cui cantano e ballano più affiatati che mai.

Per ora tutto tace, ma l’assenza di Belen da Instagram, dove è abituata a condividere più di una storia quotidianamente, incuriosisce gli esperti di gossip. Che sia una strategia? Che abbia scelto di non pubblicare nulla per non alimentare ulteriori gossip? Che si stia preparando a lanciare una ‘bomba’ come fece all’epoca della seconda separazione da Stefano, dove pubblicò un video in cui spiegò cosa stava accadendo? Non ci resta che aspettare.