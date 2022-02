0 Facebook Ragazza incinta uccisa al colloquio di lavoro: strangolata dai suoi stessi capelli News 4 Febbraio 2022 15:50 Di redazione 1'

Un colloquio di lavoro finisce in tragedia per una giovane donna di 21 anni. La donna è rimasta uccisa strangolata dai suoi stessi capelli. Una storia assurda avvenuta all’interno di uno stabilimento che produce filo ed elettrodi per saldatura. E’ rimasta impigliata in un macchina mentre faceva un giro dell’azienda.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, la donna è rimasta incastrata nella macchina che le ha strappato il cuoio capelluto. In pratica i suoi stessi capelli si sono attorcigliati causando lo strangolamento e la morte per soffocamento.

L’episodio molto grave è avvenuto a Borisov, in Bielorussia. La ragazza, 21 anni era incinta al settimo mese. “I suoi capelli le si sono avvolti intorno al collo ed è stata trascinata nel meccanismo. Ha subito ferite mortali e non ha mai ripreso conoscenza” ha detto ancora la mamma della vittima, Umida Nazarova. L’azienda ha pagato il funerale della ragazza che però non è sopravvissuta.