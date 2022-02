0 Facebook Belen e Stefano, una notte insieme, la conferma: “E’ vero, un ritorno di fiamma. Con Antonino è finita male” Spettacolo 2 Febbraio 2022 13:41 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno passato una notte insieme. A immortalare i due ex sono stati i fotografi del settimanale Chi, ma già un video della serata all’interno di un locale milanese, alla festa di Patrizia Griffini, aveva lanciato lo scoop negli scorsi giorni. Secondo quanto riportano i settimanali di gossip e fonti vicine alla coppia, il ritorno di fiamma ci sarebbe eccome. E Antonino?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme: le foto di Chi

“Dopo aver festeggiato il compleanno dell’amica Patrizia Griffini, Stefano e Belen sono rientrati a casa di lui. La scorsa settimana, sempre di notte, sono stati sorpresi in un noto hotel milanese. Insomma, i due sono sempre più vicini. E Antonino Spinalbese? Di lui si sono perse le tracce…”. E’ questo che riporta il settimanale Chi a corredo di una foto che mostra i due ex coniugi camminare insieme di notte per le strade di Milano.

Amici vicini alla coppia più famosa del gossip hanno rivelato, sempre al settimanale Chi, che la 37enne si sente finalmente “felice tanto da avere le farfalle nello stomaco” come fosse una ragazzina alle prese con il primo amore. Insomma testimonianze sufficienti, raccolte nelle ultime settimane, che confermerebbero il ritorno di fiamma tra i due. Si attende solo la conferma di uno dei due diretti interessati.

Che fine ha fatto Antonino Spinalbese?

E Antonino Spinalbese che fine ha fatto? A quanto apre l’hairstylist e l’argentina avrebbero attualmente in comune solo la figlia, Luna Marì, 6 mesi. Tra lui e la conduttrice pare sia finita proprio male considerando che tutta la famiglia ha allontanato lo spezino. Insomma a quanto pare Belen avrebbe ritrovato il sorriso proprio tra le braccia dell’ex marito. Che questa volta vogliano ricostruire il loro matrimonio lontano dai riflettori? Staremo a vedere!