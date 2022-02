0 Facebook Stefano e Belen, notte assieme dopo una festa: il ballerino sceglie “la calma” e vola a Napoli Spettacolo 3 Febbraio 2022 09:18 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbero sempre più vicini. I due ex pare proprio che facciano di nuovo coppia. Questo è quanto si evince dalle recenti news di gossip. L’ultima, pubblicata dal settimanale Chi, che ha parlato di una notte assieme trascorsa dopo la festa di Patrizia Griffini a Milano.

Belen e Stefano, la notte assieme dopo una festa

“Dopo aver festeggiato il compleanno dell’amica Patrizia Griffini, Stefano e Belen sono rientrati a casa di lui. La scorsa settimana, sempre di notte, sono stati sorpresi in un noto hotel milanese. Insomma, i due sono sempre più vicini”, questo quanto scritto dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Alla notizia sono state poi allegate una serie di fotografie di Stefano e Belen mentre camminano di notte vicino casa del ballerino napoletano.

E se il gossip sul ritorno di fiamma impazza, Stefano e Belen preferiscono il silenzio. Nessuno dei due, per ora, ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. E mentre Belen è sempre molto attiva sui social e parla di ‘felicità’, De Martino pubblica poco. Dalle ultime storie però si comprende che è tornato a Napoli, dove viene spesso per motivi di lavoro. Qui si dedica a molte passioni e pare che sia anche andato a pescare nelle splendide acque del Golfo. Un po’ di calma e tranquillità lontano dagli occhi dei paparazzi, forse proprio per riflettere sulle ultime news della sua vita. Adesso i fan della coppia si domandando: “Quando usciranno allo scoperto?”. Staremo a vedere.