Paura a Quarto Flegreo, bambino di 3 anni precipita nel vuoto dal balcone del secondo piano
3 Febbraio 2022

Un bambino di 3 anni è caduto nel vuoto dal balcone del secondo piano dell’abitazione in cui vive con i genitori. E’ accaduto nella serata di mercoledì in via Casalanno, nel comune di Quarto Flegreo.

Il piccolo avrebbe perso l’equilibrio sporgendosi ad una finestra, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto. Trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da alcuni vicini e dalla madre, gli è stata diagnosticata una “frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale”.

Il piccolo, considerate le sue condizioni, è stato poi trasferito al Santobono di Napoli è ancora in vita ma ricoverato in prognosi riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.