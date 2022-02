0 Facebook Tragedia per Elena, morta a 20 anni: portava le pizze per pagarsi gli studi News 3 Febbraio 2022 15:58 Di redazione 1'

Si sono tenuti oggi i funerali di Elena Russo, la ragazza di 20 anni morta mentre consegnava le pizze a Reggio Emilia. La giovane faceva questo lavoro pagarsi gli studi all’Università. Purtroppo la giovane er a bordo della sua vettura quando è rimasta vittima di un tragico incidente.

Tragedia a Reggio Emilia per Elena, morta a 20 anni: portava le pizze per pagarsi gli studi

La sua auto, una Fiat Punto, ha impattato contro un albero poco prima di San Rigo. La giovane è morta sul colpo. Non si conoscono le cause del decesso, non si sa ancora se abbia avuto un malore oppure se sia stata una buca o un animale che ha attraversato la strada. Fatto sta che oggi non c’è più.

La mamma Anna, al Resto del Carlino ha raccontato che la figlia guidava bene infatti era anche alla guida delle ambulanze in quanto volontaria alla Croce rossa. La ragazza da un po’ effettuava consegne a domicilio, portava le pizze per potersi pagare gli studi di Giurisprudenza che faceva a Modena.