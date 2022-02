0 Facebook Belen Rodriguez e quel gesto al Festival di Sanremo: l’argentina non si fa scappare l’occasione: “Siete il nostro orgoglio” Spettacolo 2 Febbraio 2022 16:26 Di redazione 1'

Ricordate la voce sul flirt di Belen Rodriguez e Damino dei Maneskin? Insomma la fuffa nata attorno al nulla poco dopo la rottura dell’argentina con Antonino Spinalbese? unica cosa vera e certa di quel rumors era la grande ammirazione della conduttrice per i Maneskin.

Ospiti lo scorso martedì sera a Sanremo, per la prima puntata del Festival, la band rock italiana più amata di sempre, ha fatto breccia nei cuori del pubblico in studio e a casa, e anche in quello della Rodrigurez.

Belen Rodriguez e quel gesto al Festival di Sanremo per i Maneskin

Belen ha pubblicato su Instagram una storia che rivela chiaramente i suoi sentimenti nei confronti di Damiano, frontman dei Maneskin. L’argentina ha seguito in diretta, dalla sua casa a Milano, la prima serata del Festival e in particolare il gruppo che tanto ama. Ha pubblicato, infatti, l’esibizione di Zitti e buoni scrivendo: “Orgoglio italiano”.