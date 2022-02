0 Facebook Massimo Ranieri torna a Sanremo: problemi per l’artista sul palco dell’Ariston Spettacolo 2 Febbraio 2022 08:26 Di redazione 1'

Massimo Ranieri torna al Festival di Sanremo dopo 25 anni. Il cantante napoletano ha messo di nuovo piede sul palco dell’Ariston in un’edizione in cui non mancano volti storici come Gianni Morandi, Donatella Rettore e Iva Zanicchi.

Massimo Ranieri torna a Sanremo

La sua ultima volta era stata nel 1988 con il brano “Perdere l’amore” che vinse. Dopo tanto tempo, l’artista torna con “Lettera di là dal mare”, un brano scritto per lui da Fabio Ilacqua. Si tratta di una canzone di speranza che racconta il viaggio in mare di un migrante.

Problemi per l’artista sul palco dell’Artison. Preso dalla forte emozione, Ranieri lascia qualche perplessità in termini di esecuzione vocale. Ai più attenti ascoltatori non è sfuggito nulla: pare che abbia accusato problemi di intonazione. Del resto, ai microfoni del Tg1 ha rivelato: “Sono emozionato. Mi sale la saliva, ho un’ansia da paura, ma quella che fa bene, che ti dà la carica per affrontare il pubblico”.