0 Facebook Festival di Sanremo 2022, il retroscena su Massimo Ranieri prima dell’esibizione: “Ho paura, ho un’ansia perché sono emozionato” Spettacolo 1 Febbraio 2022 15:43 Di redazione 1'

Massimo Ranieri torna al Festival di Sanremo 2022 a 70 anni. Sul palco dell’Ariston ci saranno altri grandi nomi della musica italiana come Gianni Morandi, Iva Zanicchi e Donatella Rettore.

Vero nome Giovanni Calone, partecipò al Festival di Sanremo nel 1968 quando vinse e nel 1997 con la canzone Ti parlerò d’amore. Nato a Napoli, viva a Roma da tantissimo tempo al centro della città in una casa molto luminosa.

Festival di Sanremo 2022, il retroscena su Massimo Ranieri

Dopo ben 25 anni ritorna con Lettera al di là del mare e salirà per settimo sul palco dell’Ariston come preannuncia la scaletta. Ai microfoni del Tg1 ha rivelato: “Sono emozionato. Mi sale la saliva, ho un’ansia da paura, ma quella che fa bene, che ti dà la carica per affrontare il pubblico”. La canzone portata a Sanremo, Lettera al di là del mare, parla di un viaggio da Napoli a New York come di un emigrante che cerca una speranza. Prima del Festival di Sanremo il cantautore napoletano aveva spiazzato tutti affermando di volere un figlio nonostante l’età avanzata.