Belen e Stefano vicini a una festa, ma il ballerino 'sparisce' dalle foto Spettacolo 1 Febbraio 2022

Il video di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che cantano e ballano alla festa di Patrizia Griffini, in un locale di Milano, ha praticamente spopolato sui social. IL ballerino napoletano e la show girl sono apparsi più complici che mai, inscenando uno spettacolo che ha emozionato tutti i presenti. Incuriosisce però un aspetto della serata che non è sfuggito ai gossippari più attenti.

Cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

In molte foto comparse sui social del compleanno di Patrizia, molto amica sia di Stefano che di Belen, Stefano De Martino non compare. La stessa Belen ha pubblicato diverse immagini della serata in cui il ballerino napoletano non c’è. In tanti si sono domandati se volutamente lo show man partenopeo non ci sia nelle varie foto o se sia arrivato in un secondo momento, quando poi si è divertito a cantare con la bella Rodriguez.

C’è chi ipotizza che l’assenza di Stefano De Martino dalle varie foto del compleanno di Patrizia Griffini sia stata voluta, proprio per non alimentare ulteriori gossip su di lui e Belen. Negli ultimi tempi, infatti, non si parla d’altro che del loro riavvicinamento. Per ora nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni, i fan della coppia si aspettano un’uscita allo scoperto da un momento all’altro. Secondo diverse indiscrezioni la frequentazione sarebbe stata ripresa e c’è chi dice che addirittura si sarebbero incontrati in albergo. Staremo a vedere.