Quanto ha speso Gigi D’Alessio per la clinica dove è nato il quinto figlio? Spese folli

Gigi D’Alessio è diventato papà per la quinta volta. Francesco, figlio del cantante napoletano, è nato lo scorso 24 gennaio alla clinica Ruesh. Si tratta di una delle migliori della città definita anche un albergo a cinque stelle. Ma quanto ha speso Gigi?

Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno dato alla luce il loro quinto tiglio nella clinica che affaccia sul golfo fi Napoli dove le stanze hanno un panorama meraviglioso. Si tratta di uno degli edifici più storici della città, nato nel 1919. Si legge dal sito: “È dotata delle più avanzate ed affidabili tecnologie sia in ambito chirurgico che diagnostico ed accoglie nuove specializzazioni allargando il proprio campo di attività. Il comfort alberghiero e la cura per i dettagli sono elementi imprescindibili per riservare al paziente la migliore accoglienza”.

Quanto ha speso Gigi D’Alessio per la clinica Ruesh a Napoli?

Il paradiso delle partorienti ha un costo molto elevato. Secondo alcune indiscrezioni il cantante napoletano avrebbe speso circa 6 mila euro per la clinica. La notizia non è stata confermata dai diretti interessati, ma sul tariffario della Ruesh e ipotizzando i costi di un parto cesareo con ginecologo privato, a tanto ammonterebbe il totale.