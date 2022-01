0 Facebook La Sposa, enorme successo per Serena Rossi, seconda stagione? “L’attrice napoletana impegnata sul set” Spettacolo 31 Gennaio 2022 12:40 Di redazione 1'

Enorme successo di pubblico e critica per La Sposa, la miniserie rivelazione dell’inverno, in tre puntate ha saputo catalizzare l’attenzione di tutti tanto da spingerci a capire se ci sarà o meno la seconda stagione. Ben 6.5 milioni di telespettatori hanno premiato la serie Rai con protagonista Serena Rossi. Ma ci sarà una seconda stagione?

Il clamoroso successo della serie che ha raggiunto il 31% di share, pari a 7 milioni di spettatori, lascia presagire la possibilità che si faccia una seconda stagione. Maria, protagonista della storia, potrebbe approfondire le tematiche affrontate in queste tre puntate: i diritti delle donne, il lavoro come uguaglianza e l’istruzione minorile.

Serena Rossi La Sposa 2 dopo il clamoroso successo

L’attore Maurizio Donadoni, che nella serie interpreta Vittorio, al sito DiLei ha raccontato: “Se ci sarà la seconda stagione de La Sposa? Non lo so, ma me lo auguro. Immagino, visto che ha avuto tanto successo, che la storia continuerà”. Non ci sono conferme ufficiali da parte della Rai, L’unica certezza è che l’attrice napoletana è attualmente impegnatissima con le riprese di Mina Settembre, che tornerà in tv nell’autunno 2022.