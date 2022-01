0 Facebook Serena Rossi in tv con La Sposa, le parole sul figlio Diego: “Il mio bambino mi ama tanto e lo dico con orgoglio” Spettacolo 14 Gennaio 2022 16:14 Di redazione 2'

Serena Rossi torna in tv con la serie televisiva “La Sposa” in cui interpreta Maria. L’attrice napoletana sarà sul piccolo schermo, su Rai Uno, con la serie di Giacomo Campiotti a partire da domenica 16 gennaio. Dopo l’annuncio del matrimonio annullato con Davide Devenuto.

La trama di “La Sposa” con Serena Rossi

Si tratta di una serie in costume che ha come tema le pratiche sociali arcaiche del Sud Italia durante gli anni ’60. In particolare la storia si concentra sul matrimonio per procura. Maria, una ragazza calabrese, accetta uno di questi matrimonio combinati per poter salvare la sua famiglia dai debiti e così si trasferisce al Nord Italia, nel Veneto. Qui trova un marito che non conosce, Italo, interpretato da Giorgi Marchesi. Si ritrova a lottare in famiglia contro il ricordo della moglie defunta e per migliorare le condizioni di vita del figlio di lui, Paolino, affetto da crisi epilettiche dovute alla morte della mamma. Maria, una donna generosa e pia di amore, si batte anche sul lavoro per equiparare i diritti delle donne a quelli degli uomini.

Come riporta Napoli Today, Serena Rossi parla della sua congruenza con il personaggio: “Come lei ho quel candore e quella bontà che a volte mi viene contestata ma quello sguardo voglio mantenerlo. Quando mi è stato proposto ero a lavoro su Mina Settembre e appena l’ho letto ho pianto perché emotivamente mi sono lasciata coinvolgere da Maria e dalla Storia che parla di persone semplici che sanno cosa sia la fatica e sono subito entrata nel progetto.

Poi l’attrice parla del figlio Diego: “Un genitore insegna al figlio a essere un giorno un uomo perbene con l’esempio e con i fatti. Io sono una mamma che lavora e il mio bambino mi ama tanto e lo dico con orgoglio, quindi credo che il il suo imprinting sarà quello di rispettare e di amare una donna nella sua interezza e nelle sue complessità nel suo essere tante cose. Ha anche un papà che è cresciuto in un ambiente femminile”.