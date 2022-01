0 Facebook Napoli, muore lo storico medico: “Claudio eri un dottore buono, un guerriero hai affrontato tutto con il sorriso” Cronaca 31 Gennaio 2022 13:15 Di redazione 1'

Lacrime di dolore nel quartiere Vomero di Napoli dove si è spento il dottor Claudio Ferraro. Il medico era molto conosciuto nel quartiere perché affrontava sempre tutto con vigore e grande rispetto per la professione.

Morto Claudio Ferraro: addio al medio buono

Da anni soffriva di un brutto male, un tumore al cervello, contro il quale aveva già lottato con forza. Purtroppo questa volta, quando la bestia è ritornata, non è stato possibile fare più nulla. Il dottore si è spento lasciando a tutti il suo enorme sorriso e la sua grande sensibilità.

Sul suo profilo Facebook e sulla pagina Sanapolis in molti hanno scritto messaggi di cordoglio e affetto per il dottore buono scomparso così giovane. Ad esempio un utente scrive: “Per tanti eri il dottore buono per me eri e resterai l’amico di sempre da 40 anni circa, uomo generoso, gentile, ottimista…il vero guerriero che ha affrontato il tutto col sorriso…mi mancherai Claudione”.