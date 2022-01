0 Facebook Paura a Cardito, entra armato di pistola in un negozio: “Dammi tutto quello che hai” Cronaca 30 Gennaio 2022 13:20 Di redazione 1'

Rapina in un negozio a Cardito. E’ accaduto all’orario di Chiusura in un negozio di Corso Italia. Un malvivente è entrato nell’attività commerciale e armato di pistola, puntata contro il titolare, ha preteso i soldi dell’incasso.

Rapina in un negozio di Cardito

Il titolare ha obbedito dandogli subito il denaro che c’era nella cassa, che però era molto poco: 40 euro. Il rapinatore una volta raccolta la somma, è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della caserma di Crispano e Afragola, hanno ascoltato la vittima della rapina e analizzato le telecamere di videosorveglianza. Dalle immagini hanno subito riconosciuto il malvivente, si tratta di Rocco Cimmino, 24 anni, già noto alle forze dell’ordine.

I militari si sono così diretti a casa del 24enne e l’hanno trovato nell’appartamento ancora con i vestiti che indossava durante l’irruzione nel negozio. Arrestato per rapina, è in attesa di giudizio. Gli indumenti sono stati sequestrati, indagini in corso per trovare l’arma utilizzata.