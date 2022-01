0 Facebook Giugliano piange Fiorentina Porcelli, il dolore degli amici: “Non si è mai arresa” Cronaca 30 Gennaio 2022 13:31 Di redazione 2'

Lacrime a Giugliano per un’altra vita strappata via troppo presto, una donna è deceduta a causa del male del secolo, quello che purtroppo miete sempre più vittime. Si chiamava Fiorentina Porcelli e da anni lottava contro un tumore. Ricoverata all’ospedale San Giuliano, il suo cuore ha smesso di battere.

Dolore per la morte di Fiorentina Porcelli

Molto conosciuta nel comune del Napoletano, ha lavorato per tanti anni nella Casa Comunale nel settore dell’Ambiente. Una donna rispettata e benvoluta da tutti, aveva un sorriso per chiunque. Nonostante negli ultimi anni combatteva contro un brutto male, non aveva mai perso la luce negli occhi, la speranza. Con tenacia e coraggio ha provato a curarsi, ma purtroppo la malattia non le ha lasciato scampo.

La notizia della morte di Fiorella Porcelli si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la donna: “Una donna intelligente, caparbia, che non si è arresa mai, anche quando pochi giorni fa è stata ricoverata all’ospedale S. Giuliano per un malore. Mancherà a tutta Giugliano ed anche al mondo social del territorio dove era attiva e in collegamento”, “Ci sono persone che fanno parte da subito della tua vita, anche dopo un solo incontro ….e che ti riempiono il cuore anche solo attraverso un contatto social …Sono le persone vere , quelle belle e solari sempre, anche quando soffrono …”, queste e tante altre le parole in suo ricordo.