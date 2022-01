0 Facebook Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica, mandato bis per il Capo dello Stato Politica 29 Gennaio 2022 20:19 Di redazione 2'

All’Ottavo scrutinio è stato eletto Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Nonostante il Capo dello Stato in carica nei giorni scorsi avesse detto di non voler fare un altro mandato, questa mattina ha confermato la sua disponibilità a Mario Draghi e poi ai leader dei vari partiti. Roberto Fico al termine dello spoglio ha letto i risultati alla Camera alla presenza dei grandi elettori: Sergio Mattarella ha raggiunto il quorum che era fissato a 505 voti, superandolo. Alla lettura del voto numero 505 è partito un lungo applauso: Sergio Mattarella sarà Presidente della Repubblica per il prossimo settennio.

Così, dopo diverse votazioni andate tutte a vuoto, l’accordo è stato raggiunto su un Mattarella Bis. Il Capo dello Stato si prepara a iniziare il suo secondo mandato.

Il giuramento potrebbe essere previsto già per giovedì. Se molti leader politici esultano per la rielezione di Sergio Mattarella, è lo stesso Enrico Letta a chiarire che la politica italiana sta vivendo una crisi profonda. “Siamo stati costretti a chiedere al Presidente della Repubblica di essere rieletto, questo è il segno di una profonda fase di crisi della politica. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Tutti i passaggi politici hanno dimostrato, nel momento più difficile in assoluto, che il campo largo esiste grazie al nostro lavoro: siamo riusciti a tenere tutti attorno. Il passaggio del punto in cui il piano si faceva inclinato è stato ieri mattina tra le nove e le dieci, in cui legittimamente potevate essere tuti diffidenti rispetto alle indicazioni che arrivavano, ma siete rimasti fiduciosi sul fatto che le scelte che stavamo facendo erano quelle giuste. Un passaggio determinante”, questo il lungo post del segretario del PD prima che si votasse.