Inizia L'Amica Geniale 3, anticipazioni delle prime due puntate: la richiesta di Lila ad Elena e un amore dal passato Spettacolo 30 Gennaio 2022

Inizierà domenica 6 febbraio la terza stagione de L’Amica Geniale e andrà in onda, come sempre, su Rai 1. Questa serie, che prende il nome dal titolo del volume da cui è tratta, si chiama “Storia di chi fugge e chi resta” e sarà suddivisa in otto episodi.

Quando andrà in onda L’Amica Geniale 3

Tutta la stagione sarà ambientata negli anni Settanta, vedrà le due protagoniste Elena e Lila vivere due vite diverse. La prima alle prese con il suo matrimonio con Pietro e con l’uscita del suo romanzo e la seconda che dovrà affrontare la separazione dal marito e iniziare a lavorare in fabbrica e a crescere da sola il figlio piccolo.

Anticipazioni prime due puntate de L’Amica Geniale 3

La prima puntata vedrà Elena che si è laureata ed è ben inserita in alti ambienti sociali grazie alla famiglia di Pietro, suo futuro marito. Incontrerà Nino Sarratore a Milano proprio mentre presenterà il suo romanzo, quest’ultimo prenderà la sue difese all’attacco di un giornalista. Nino sarà invitato dalla suocera di Elena a cena e proprio durante la serata lei capirà di provare ancora qualcosa per lui.

Nella seconda puntata, invece, vedremo Pietro che arriva a Napoli per incontrare la famiglia di Elena. Quest’ultima però non vivrà bene questa conoscenza, poiché imbarazzata dalla netta differenza sociale tra i suoi genitori e quelli del futuro sposo. Ma il ragazzo, invece, si trova perfettamente a suo agio nel capoluogo campano. Non mancheranno, però, le discussioni. La madre di Elena infatti non vuole che si sposino solo con il rito civile. Lila proverà a coinvolgere l’amica Elena nei suoi problemi, a causa della fatica del suo lavoro infatti si è ammalata e chiede all’amica di prendersi cura del figlio se dovesse mai succederle qualcosa.

Colpi di scena, litigi, incontri e amori passati nelle prime due puntate de L’Amica Geniale 3 che promette di essere molto intrigante.