Domenica di sangue a Gragnano, in provincia di Napoli. Una donna è stata investita e uccisa da un’auto questa mattina in via Motta Casa dei Miri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma gli operatori del 118 purtroppo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La vittima, una signora di 79 anni, è praticamente morta sul colpo. A investirla una Renault Clio. Il conducente, un uomo di 46 anni originario di Castellammare di Stabia, si è fermato per prestare soccorso alla signora.

Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Gragnano, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente.